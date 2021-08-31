Могут Украины принять в НАТО во время войны: ответ посла Альянса. видео

В Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая бы не позволяла вступать стране в НАТО во время войны на ее территории. Но решение о членстве – политическое, оно возможно только с согласия всех членов.

Об этом рассказал посол НАТО в Украине Александр Винников в интервью "Европейской правде". По его словам, нашей стране сейчас важно продолжать готовиться к членству в Североатлантическом альянсе. Эта подготовка принесет пользу, независимо от того, когда именно Украина вступит в НАТО (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Глава миссии НАТО опроверг утверждение, что пока продолжается война в стране, она не может стать членом Альянса.

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"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", — отметил Винников.

Дипломат также рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.

"Что касается практических шагов – после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze – крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать ", — сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО назвали реформы, которые должна провести Украина для вступления в Альянс.