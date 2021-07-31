Арахамия хочет шантажировать мир. Может ли Украина вернуть ядерное оружие и чем это обернется?

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал. При этом подписание Будапештского меморандума он назвал "фатальной ошибкой".

С начала российско-украинской войны разговоры о возможном ядерном статусе государства не прекращались. Многие политики эксплуатировали эту тему в разные периоды своей активности. OBOZREVATEL разобрался, насколько реально сейчас заполучить оружие массового поражения и чем это может обернуться для Украины.

"У Кравчука (первого президента – Ред.), мне кажется, роковая ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми другими ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами все говорили бы иначе, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совсем иначе", – заявил Арахамия.

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Несколько месяцев назад посол в Германии Андрей Мельник призвал Запад дать Украине современное вооружение и принять в НАТО на фоне увеличения российских войск на границе. В противном случае дипломат предположил, что наша страна может "подумать над ядерным статусом".

"Мы остались с пустыми руками. Потому что Россия, как мощная ядерная страна мира, захватила военной силой семь процентов территории Украины. Остальные подписанты меморандума не помешали этому военному вторжению. Это означает чрезвычайную потерю доверия, в том числе и для режима нераспространения ядерного оружия", – позже сказал Мельник.

Документ, о котором с такой досадой говорят украинские политики и дипломаты, – это Будапештский меморандум. Международное соглашение между Украиной, США, Россией и Великобританией 1994 года, по которому наше государство обязывалось избавиться от своего ядерного статуса. При этом другие три подписанта давали нам гарантии безопасности.

С его принятием Украина, где на тот момент был размещен третий по величине ядерный потенциал среди всех государств мира, взяла на себя обязательство стать безъядерной державой – и очень быстро выполнила обещание. Уже через полтора года из страны вывезли последнюю ядерную боеголовку.

Однако меморандум носил характер добровольного обязательства, не был ратифицирован и не предусматривал механизма санкций. В итоге Россия, как известно, в 2014 году нарушила эти договоренности – оккупировав Крым и начав военную агрессию против Украины.

Первый президент Леонид Кравчук уверен, что мы не могли не подписать договор о ядерном разоружении из-за опасности ракет и ядерных боеголовок, срок эксплуатации которых заканчивался в 1997 году. Это был фактический момент их смерти, они становились опасными, а ядерная линия производства стоила около 55 млрд долларов.

"Мы должны были или избавиться от них, или же заменить сами боеголовки. Украина их не производила и не производит, они делались в России. Продаж или поставок не было, это же ядерное оружие. Поэтому иного решения, чем отдать их – в то время не было", – заверил политик OBOZREVATEL.

25 октября 2020 года на всенародном опросе Владимир Зеленский спросил: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?". Этот вопрос можно перефразировать: если РФ, Штаты и Британия не обеспечили нам безопасность, то может ли Украина выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия? И, по данным соцопросов, 72% украинцев ответили "да".

Сегодня в так называемом ядерном клубе состоят девять стран — США, РФ, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, а также, предположительно, Израиль и КНДР.

В их распоряжении, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира на январь 2017 года, находится в общей сложности около 15 тысяч ядерных боеголовок. Но распределены они очень неравномерно. На долю США и России приходятся 93 процента всех атомных боезарядов на планете.

Официально же ядерными державами считаются только те, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Это США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Остальные четыре страны хоть и располагают ЯО, к договору о его нераспространении не присоединились.

Северная Корея вышла из договора, Израиль никогда официально не признавал наличие ядерного оружия, но считается, что оно у Тель-Авива есть. Кроме того, в США предполагают, что Иран продолжает работать над созданием атомной бомбы, несмотря на официальный отказ от военного использования и контроль со стороны МАГАТЭ.

Теоретически – да. Но это очень дорого и чревато серьезными как экономическими, так и политическими последствиями. И вот главные из них.

Экономика

Ядерное оружие — удовольствие очень дорогое. Официальную стоимость содержания программы ни одна из стран не публикует. Но Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия ежегодно публикует отчет с приблизительными цифрами. К примеру, затраты США в 2020 году составили более 35 млрд долларов, Франции – четыре млрд, Индии – 2,3 млрд.

Для сравнения: общий бюджет Минобороны в 2020 году составил 4,11 млрд долларов. И это рекордная цифра для Украины. Вряд ли наша страна сможет позволить себе содержание ядерной программы – тем более, в условиях войны с Россией. Так называемое оружие судного дня нужно постоянно проверять и модернизировать, из-за чего расходы на него растут. Поэтому даже небольшой боезапас очень сильно ударит по бюджету страны.

Нужен мощный партнер

Небольшие страны пошли по ядерному пути не самостоятельно. К примеру, Северная Корея открыла свой исследовательский центр и реактор при поддержке СССР. А Пакистану с 1972 года помогала финансово Саудовская Аравия. Спонсировать восстановление вооружения в Украине сегодня ни одна из стран не согласится.

Отсутствие ресурсов

Украина на сегодняшний день не производит собственное ядерное топливо, которое, в частности, используется для АЭС. Часть государство закупает у России, часть – у англо-американской компании.

Наша страна находится на 10-м месте в мире по залежам урановой руды – ее добывают в Днепропетровской области. Но для использования урана в ядерной бомбе его сначала нужно обогатить, а такого оборудования у нас нет.

Санкции и правовые преграды

Предположим, Украина нашла необходимое оборудование. Но появляется другое препятствие – Договор о нераспространении ядерного оружия, который предполагает, что обогащать уран можно только для мирных целей (до 4–5%). "Оружейный" же уран должен быть обогащен до 90 процентов.

Когда у МАГАТЭ появляется информация, что государство начинает выходить за дозволенные рамки обогащения, на эту страну обрушиваются санкции. Именно из-за этого западные страны вводили санкции против Ирана в последние годы. Более того, в случае выхода из Договора санкционный режим будет еще жестче.

Кроме того, для Соединенных Штатов и Евросоюза ядерная тема – словно красная тряпка. Даже намек на то, что Украина всерьез рассматривает возможность построения бомбы, может положить конец стратегическому сотрудничеству с западными партнерами. А это прекращение военной помощи и даже полный политический бойкот.

Стоимость

Возобновление ядерного оружия может составить более 100 млрд долларов, ранее заявлял Леонид Кравчук. "То есть мы бы сказали, что мы голые и бедные, но будем возобновлять ядерное оружие? И пугать им. Кого? Россию! А Россия пугала бы нас. Таким образом, приближение конфликта стало бы более реальным", – добавил он.

Итог

Теоретически Украина могла бы вернуть себе статус ядерной державы, но практически это равнозначно политическому и экономическому самоубийству. Обойти запрет на производство без последствий не удастся. Нужно готовиться к моментальным санкциям и бойкоту со стороны Запада – страна окажется в изоляции. К тому же, разработка с нуля стратегических ракетных комплексов и ядерных боеприпасов – это колоссальные затраты.

По этой причине новым "ядерным оружием" Украины должны стать мощная армия и современное вооружение. А главное – эффективные реформы, которые позволят нашей стране в будущем стать членом НАТО.