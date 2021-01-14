Многих "слуг народа" во фракции перекупили, – Ясько

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что во фракции многих людей перекупили или они сами продались за быстрые дивиденды.

Об этом она заявила в комментарии "Радио Свобода". По словам Ясько, среди этих людей есть и члены делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Нардеп подчеркнула, что делегаты ПАСЕ вдруг начали говорить о поиске компромиссов в общении с Россией.

"Можно говорить о некоторых членах делегации ПАСЕ, которые вдруг начали говорить, что мы не можем выходить с антироссийской повесткой дня", – пояснила Ясько, добавив, что такого ранее не было.

Также Ясько сказала, что получала "предупреждения" от коллег по фракции, руководства Офиса президента и парламента.

По словам нардепа, на нее оказывали давление из-за того, что она не голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования и за представителей Верховной Рады в конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По поводу САП, там были кандидаты, которых пропихивали ОПЗЖ с моими коллегами со "Слуги народа". Они все были заинтересованы сами, чтобы защищать эту коррупцию, а не наоборот, бороться за то, чтобы ее не было", – сказала она.

Ранее Ясько заявила, что в Офисе президента якобы наладили сотрудничество с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и его телеканалами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января делегация Украины в ПАСЕ избрала новую главу – народного депутата от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву вместо Ясько.