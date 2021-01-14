Багатьох "слуг народу" у фракції перекупили, – Ясько

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила, що у фракції багатьох людей перекупили або вони самі продалися за швидкі дивіденди.

Про це вона заявила в коментарі "Радіо Свобода". За словами Ясько, серед цих людей є і члени делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Нардепка підкреслила, що делегати ПАРЄ раптом почали говорити про пошук компромісів у спілкуванні з Росією.

"Можна говорити про деяких членів делегації ПАРЄ, які раптом почали говорити, що ми не можемо виходити з антиросійським порядком денним", – пояснила Ясько, додавши, що такого раніше не було.

Також Ясько сказала, що отримувала "попередження" від колег по фракції, керівництва Офісу президента і парламенту.

За словами нардепки, на неї тиснули через те, що вона не голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та за представників Верховної Ради в конкурсній комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Щодо САП, там були кандидати, яких пропихували ОПЗЖ із моїми колегами зі "Слуги народу". Вони всі були зацікавлені самі, щоб захищати цю корупцію, а не навпаки, боротися за те, щоб її не було", – сказала вона.

Раніше Ясько заявила, що в Офісі президента нібито налагодили співпрацю з народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком і його телеканалами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня делегація України в ПАРЄ обрала нову главу – народну депутатку від фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву замість Ясько.