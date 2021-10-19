Кремлю Косяк не нужен? Гармаш пояснил, зачем на Донбассе блокировали миссию ОБСЕ. Эксклюзив

Оккупанты на Донбассе блокировали штаб-квартиру ОБСЕ, из-за чего миссия на некоторое время заявляла о приостановлении своей деятельности. Причиной такого шага стал организованный Россией протест против задержания украинскими правоохранителями пророссийского боевика Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования территории проводил разведку.

Почему так произошло? Покинет ли теперь ОБСЕ Донбасс? Если да, следует ли искать ей замену? Своим мнением об этом с OBOZREVATEL поделился представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

Гражданин Российской Федерации Косяк Андрей Валентинович 1978 года рождения обвинялся Украиной в убийстве, которое тот мог совершить еще до войны на Донбассе, в 2010 году.

Он был задержан бойцами 24-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ 13 октября, когда вместе с другими российскими наемниками под видом члена СЦКК проводил "разминирование", а на самом деле занимался разведкой в серой зоне, откуда вышли украинские военные.

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В момент задержания у Косяка был обнаружен паспорт гражданина РФ, а также оружие и боеприпасы.

В пропагандистских СМИ оккупированного Донбасса писали о "пытках" Косяка в "специзоляторе" СБУ, а также о применении психотропных веществ с целью выбить из него показания.

Гармаш обратил внимание на два парадокса:

Косяк является луганчанином, но протест был организован в Донецке; ОБСЕ не имеет ни полномочий, ни возможностей оказывать влияние на украинскую власть в вопросе освобождения гражданина РФ.

Зачем тогда была организована акция под донецкой штаб-квартирой? Отвечая на этот вопрос, Гармаш напомнил, что недавно в ОБСЕ сменился состав, произошла кадровая ротация. При этом новая команда оказалась намного сильнее предыдущей.

"Она сохраняет объективную позицию, делает то, что может, в тех условиях, в которых она находится. И это, конечно, не нравится Москве и не нравится ее марионеткам из Донецка и Луганска", – сказал журналист.

"Они используют Косяка как повод для того, чтобы надавить на ОБСЕ и заставить ее быть более лояльной, более пророссийской – так, как это было с предыдущим составом. Сам Косяк им абсолютно неинтересен", – заявил журналист.

Таким образом, акцией в Донецке Кремль преследует две цели: давление на ОБСЕ и субъективизация ОРДЛО.

"Они выдвигают какие-то требования, все о них говорят, о них, наверное, напишут все мировые СМИ. Таким образом, они самоутверждаются, заявляют о своей субъектности", – заметил Гармаш.

Гармаш заверил, что ОБСЕ не покинет Донбасс. "Но возможности миссии будут зависеть от того, насколько им там дадут работать", – заметил он.

"На самом деле, я думаю, что Россия и ОРДЛО больше, чем Украина, заинтересованы в том, чтобы там присутствовала миссия ОБСЕ, поскольку их главная цель – субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта", – подчеркнул журналист.

Если миссия все же покинет Донбасс, то "ничего страшного не произойдет, но мы будем иметь меньше документов, подтверждающих агрессивные действия представителей ОРДЛО в этом конфликте на международном уровне".

Отвечая на вопрос, следует ли искать приемлемую замену ОБСЕ в Украине, Гармаш заявил, что такой необходимости нет.

"Эта миссия наблюдательная. Она не выполняет функций по урегулированию конфликта. Она просто фиксирует его ход и докладывает об этом странам-участницам ОБСЕ. Я считаю, что она должна продолжать свою работу", – подытожил член ТКГ.