Все цивилизованные страны планируют коечный фонд, который могут выделить при подходе к критическим показателям, страны уходят в локдауны.

Но только не в Украине.

Кабмин разрабатывает постановы про желтый, оранжевый, красный уровень, а потом сам же ложит жирнющий болт на свои постановы, лишь бы понравиться электорату, правда, какой ценой это все происходит – никого не волнует. Главное – сказать, что нет полномочий, и обвинить в этом кого-то.

Одним словом, мы молодцы. Третья волна в Украине, но мы так никаких выводов не сделали. Красные зоны вводить боимся, всю медсистему ставим раком ради красивых картинок и супер прибылей. Человеческая жизнь в Украине уже давным-давно не представляет никакой ценности. Люди – это расходные материалы для чиновников.

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Улетаем. Ковид пришел неожиданно, вакцинация в Украине 20%/ 16%, в Румынии 25/20%... Докажем всему миру что можно по граблям идти в третий раз. А через месяц сольем в канализацию более 1 млн доз вакцин.

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