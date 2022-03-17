Британским министрам звонил самозванец под видом премьера Украины

Альбина Панченко
Политика
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Британским министрам звонил самозванец под видом премьера Украины
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Министру обороны Британии Бену Уоллесу позвонил по телефону мошенник, который представился премьером Украины Денисом Шмигалем. После нескольких вопросов чиновник понял, что говорит с самозванцем, и бросил трубку. Оказалось, что этот случай не единственный: неизвестный также звонил британскому министру внутренних дел Прити Пател.

Глава Министерства обороны Великобритании отметил, что это была "никчемная попытка" провернуть аферу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Ни одно количество российской дезинформации, искажений и происков не может отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину", – прокомментировал Воллес.

Твит Бена Уоллеса.
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Денис Шмигаль посоветовал Министру обороны Британии просить перед началом разговора говорить слово "паляниця". "Несмотря на любые попытки дезинформации, мир видит, что правда за Украиной", – написал он на своей странице в Twitter.

Твит Дениса Шмыгаля.

Позже министр внутренних дел Великобритании Прити Пател написала, что мошенник пытался обмануть и ее тоже. Он звонил ей в начале текущей недели.

Самозванец звонил и другому британскому министру

При этом Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к международным партнерам с просьбой быть бдительными. По его словам, некоторые изменники пытаются нажиться на войне. Они обращаются к чиновникам разных стран мира, представляясь должностными или уполномоченными лицами.

Он призвал проверять полномочия всех, кто выступает с любыми просьбами или заявлениями от имени Украины, в Посольствах и аппаратах военных атташе.

"Официально заявляю: вся военная помощь, до последнего патрона и цента, идет и будет идти по назначению – на оборону и защиту от российских оккупантов. А мародерам – место за решеткой", – подытожил Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ведут еще и информационную войну. Поэтому в сети появляется много фейковых новостей, цель которых – деморализовать украинцев.

Британским министрам звонил самозванец под видом премьера Украины

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