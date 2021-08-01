Грин-карта, квартира и машина: Милованов рассказал о приезде в США

Внештатный советник главы Офиса президента и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов заявил, что не только работа, но и вообще жизнь в США ему ближе, чем в Украине. Чиновник назвал Штаты своим домом, где у него "есть все", в частности, грин-карта и квартира.

Именно туда экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства улетел после недавнего скандала – драки с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком. В длинном посте на Facebook-странице 1 августа он отметил, что вернулся для преподавания математики в Питтсбурге.

"США с точки зрения их законов являются для меня домом. Да, я советник Офиса, преподаю в Киевской школе экономики и имею несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", – признался Милованов.

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В посте он поделился откровениями о том, что в Штаты летает только рейсами бизнес-класса, иначе его производительность падает, и платит за это сам. По улицам Питтсбурга в квартиру, в которой не был около восьми месяцев, он проехался на такси за $50-60.

"Дома... В квартире ничего нет. Только матрас на полу. Люблю минимализм. Думаю, через несколько дней привезу определенную мебель. Квартира в прекрасном состоянии. Все работает, как будто здесь все время кто-то жил. Климат-контроль, вода, вентиляция. Ничего не протекло. Это говорит о качестве квартир в моем доме", – отметил он.

Милованов добавил, что за квартиру с августа будет платить $1500 в месяц (ранее $1100), инфляция составила 40% в год.

"Сегодня попробую завести свое авто, которое стояло. Боюсь, придется тянуть на станцию. И пойду к врачу – на проверку синяков и глаза. Еще, может, в спортзал. Надеюсь немного сбросить вес за мое время в США", – подытожил советник главы ОП.

Согласно декларации чиновника, его американская квартира в Питтсбурге расположена по 6105 Спирит стрит. Ее общая площадь составляет 30 кв. м, стоимость в декларации не указана.

Относительно авто, то Милованов задекларировал легковой "Вольво" марки C30 2009 года выпуска, стоимость которого составила 140 000 гривен.

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