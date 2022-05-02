МИД Украины об антисемитском заявлении Лаврова: оскорбил память миллионов евреев

В Министерстве иностранных дел Украины назвали абсолютно неприемлемыми заявления министра иностранных прав Российской Федерации Сергея Лаврова в отношении президента Украины и еврейской нации. Пытаясь найти оправдание своим преступлениям против Украины, Россия уже перешла все возможные и невозможные границы.

Своим циничным заявлением Лавров продемонстрировал глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и целенаправленное взращивание путинским режимом идеи "превосходства" россиян над другими народами. Об этом заявил в комментарии OBOZREVATEL украинский дипломат, спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что заявление Лаврова, направленное на оправдание варварской агрессии России против Украины, оскорбило память миллионов евреев и продемонстрировало, кто же на самом деле является истинным носителем нацистской идеологии в современном мире.

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"Глава МИД РФ фактически поставил под сомнение существование не только украинской нации, но и Холокоста. Лавров сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны. Правительство Израиля уже назвало заявления Лаврова "ужасной исторической ошибкой", – отметил Николенко.

Он процитировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отметившего, что антисемитские заявления Лаврова разоблачают настоящую идеологию, на которой держится путинский режим. В России в настоящее время целеустремленно взращивается идея "превосходства" россиян и ненависть к другим народам. Следовательно, весь мир должен сделать все, чтобы остановить РФ, пока ее агрессивная политика, уже приведшая к войне в Украине, не привела к еще большей катастрофе.

"Выражаем солидарность с еврейским народом. Призываем правительства всех государств мира предоставить решительный ответ РФ: еще больше ее изолировать, наложить эмбарго на российскую нефть и газ, которые лишат российскую военную машину финансовых ресурсов, увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь для Украины, которая сейчас героически противостоит российскому злу", - отметил Николенко.

Напомним, давая интервью одному из итальянских телеканалов, Лавров позволил себе недопустимые и очень циничные заявления. Он фактически обвинил евреев во Второй мировой войне и отрицал преступление Холокоста.

Из-за слов Лаврова в Израиле для объяснений вызвали посла РФ в этом государстве.