МИД Украины о "наблюдателях" на незаконных выборах в Крыму: Россия выдает желаемое за действительное

Поддерживаемые Россией "власти" временно оккупированного Крыма похвастались приездом на незаконные выборы на полуострове "международных наблюдателей". В то же время заявили, якобы Европарламент оказывал на них давление из-за этого и даже угрожал.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это попыткой РФ выдать желаемое за действительное. Несколько маргинальных политиков не являются наблюдателями от иностранных государств, отметил в комментарии OBOZREVATEL спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, правительства иностранных государств ранее четко выразили свою позицию относительно Крыма. А также заверили, что не будут признавать итоги голосования на незаконных избирательных участках, организованных россиянами в Крыму и оккупированных районах Донбасса.

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"Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова. Никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет", – отметил Николенко.

Ранее "Комсомольская правда" написала, якобы международные наблюдатели, которые прибыли в Крым на незаконные выборы депутатов Госдумы РФ, рассказали о давлении со стороны Европарламента. Сообщалось, что иностранцы присутствовали на избирательных участках Севастополя.

"Я здесь в личном качестве как международный эксперт. Но даже на меня оказывается давление со стороны Европарламента. Были призывы, чтобы не приезжали. Считаю, что это просто недопустимо, все должны иметь право приехать и знакомиться с процессом", – процитировало росСМИ экс-депутата парламента Франции Мишеля Вуазена.

Тем временем Олег Николенко подчеркнул, что в украинском МИД приезд агентов российского влияния во временно оккупированный РФ Крым признают как их частную инициативу.

"Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", – подытожил он.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, "в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей".

По его словам, в ЕС сожалеют о решении Российской Федерации ограничить формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за голосованием.

"Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщали о ряде серьезных нарушений во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество активистов, правозащитников. Все это делалось, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой", – добавил Стано.

Также он подчеркнул, что Европейский Союз никогда не признает результаты российских выборов в незаконно оккупированном Крыму.

"Потому что Крым – это Украина. Мы обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям", – сказал Стано.

По факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по признакам государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Также ведомство передало СНБО материалы для введения санкций в отношении тех лиц, которые организовывали псевдовыборы в российские органы власти на оккупированной территории, а также в отношении участников этого незаконного мероприятия. В частности, речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54 членах территориальных избирательных комиссий.

Напомним: с 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов в Государственную думу. Наблюдатели фиксировали массовые нарушения процедуры и избирательного законодательства, а СМИ публиковали видео с вбросом бюллетеней и даже попытками подкупа избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в Крыму открылись незаконные избирательные участки и стартовало голосование на выборах в Госдуму России. Жителей ОРДЛО оккупанты привозили на голосование в Ростовскую область РФ.