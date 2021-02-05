Меркель пригрозила России новыми санкциями
Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила России санкциями, прежде всего по физическим лицам, в связи с высылкой немецкого дипломата из РФ после его участия в акциях на поддержку оппозиционера Алексея Навального.
"Мы уже говорили, что оставляем за собой право продолжить санкции, в особенности в отношении отдельных персон", – сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу, 5 февраля. Ее цитирует "Интерфакс".
Глава МИД Германии Хайко Маас также отметил, что ФРГ примет ответные меры, если Россия не передумает высылать дипломата. "Этот шаг не останется без ответа", – подчеркнул он.
Маас добавил, что решение РФ не является оправданным и "продолжает ухудшать отношения с Европой".
Министр указал на то, что немецкий представитель выполнял свои обязанности, которые защищены Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
Канцлер в свою очередь указала, что решение выдворить дипломатов из-за участия в протесте является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, "далекой от верховенства закона", передает Deutsche Welle.
Напомним, 5 февраля МИД РФ сообщил, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях 23 января в поддержку Навального.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протестав РФ вспыхнули после того, как Навального задержали сразу после его возвращения из Германии. Там он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч). Учитывая домашний арест, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.
После оглашения приговора в России вновь вышли на массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.