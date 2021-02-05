Меркель пригрозила России новыми санкциями

Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила России санкциями, прежде всего по физическим лицам, в связи с высылкой немецкого дипломата из РФ после его участия в акциях на поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Мы уже говорили, что оставляем за собой право продолжить санкции, в особенности в отношении отдельных персон", – сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу, 5 февраля. Ее цитирует "Интерфакс".

Глава МИД Германии Хайко Маас также отметил, что ФРГ примет ответные меры, если Россия не передумает высылать дипломата. "Этот шаг не останется без ответа", – подчеркнул он.

Маас добавил, что решение РФ не является оправданным и "продолжает ухудшать отношения с Европой".

Министр указал на то, что немецкий представитель выполнял свои обязанности, которые защищены Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Канцлер в свою очередь указала, что решение выдворить дипломатов из-за участия в протесте является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, "далекой от верховенства закона", передает Deutsche Welle.

Напомним, 5 февраля МИД РФ сообщил, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях 23 января в поддержку Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL: