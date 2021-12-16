МИД – о решении суда, признавшего присутствие военных РФ на Донбассе: России подписали явку с повинной

Признание ростовским судом присутствия российских войск на оккупированных ею территориях Донбасса очередной раз доказывает, что Россия – сторона конфликта. Фактически стране-агрессору подписана явка с повинной.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отметил, что теперь страну легче будет привлечь к ответственности в международных судах.

"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание присутствия вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины является очередным нивелированием аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", – сказал спикер МИД.

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По словам Николенко, Россия собственноручно создала юридический прецедент, который четко зафиксировал ее как сторону международного вооруженного конфликта.

Также он добавил, что такое решение суда укрепит позицию Украины в производствах против РФ а международных судах.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский суд вынес приговор по делу о взяточничестве на территории ОРДЛО человеку, который поставлял продовольствие военным РФ. Таким образом, он подтвердил, что на Донбассе есть российские военнослужащие.