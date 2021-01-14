МИД – о решении ЕСПЧ: важный шаг к привлечению России к ответственности

Алексей Титофф Политика 13:21, 14.01.2021 Обновлено: 13:46, 14.01.2021

Решение Европейского суда по правам человека в деле "Украина против России" о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму является победой нашей страны.

Об этом в четверг, 14 января, во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти", – отметил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что Украина юридически борется против РФ не только в ЕСПЧ, но и в Международном морском трибунале и Суде Организации Объединённых наций.

"Они все шаг за шагом будут подтверждать ту правду, которую Украина доносила миру с 2014 года, когда началась российская агрессия, и опровергать всю пропаганду, которую распространяла Россия", – резюмировал Кулеба.

Напомним, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕСПЧ встал на сторону Украины по делу о пенсиях в ОРДЛО.

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