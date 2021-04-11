Украина получила мощный сигнал от партнеров на фоне российской эскалации – МИД

Министры иностранных дел Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии заявили о своей солидарности с Украиной на фоне российской агрессии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, Высоким представителем ЕС и Генеральной секретаршей ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", – сообщил Николенко.

Он добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. Также о поддержке Украины заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутат Европейского парламента Манфред Вебер предложил жестко отреагировать на усиление российского военного присутствия на границе с Украиной и, в случае дальнейшей эскалации, применить к Москве санкции.