Україна отримала потужний сигнал від партнерів на тлі російської ескалації – МЗС

Міністри закордонних справ Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії заявили про свою солідарність з Україною на тлі російської агресії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів 16 телефонних розмов з головами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції Швеції, Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів. Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації", – повідомив Ніколенко.

Він додав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підкреслив, що Альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Також про підтримку України заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, депутат Європейського парламенту Манфред Вебер запропонував жорстко відреагувати на посилення російської військової присутності на кордоні з Україною і, в разі подальшої ескалації, застосувати до Москви санкції.