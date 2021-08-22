Меркель: Россия – сторона конфликта на Донбассе, Украина ведет себя правильно
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию участницей конфликта на Донбассе. По ее словам, Украина поступила правильно, отказываясь вести прямые переговоры с сепаратистами.
Об этом она сказала во время брифинга для СМИ в Мариинском дворце после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель добавила, что поддержка Украины со стороны Германии никоим образом не зависит от пребывания ее на должности и будет продолжаться после выборов в ее стране.
"Россия является участником конфликта. Поэтому, правильно что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов. Мы все время крутились у этой проблемы, это не связано с тем, что я долго находилась на должности", – сказала Меркель.
По ее словам, украинские договоренности привели хоть не до удовлетворительного состояния на Донбассе, но к успокоению ситуации.
"В этом нужно постоянно работать, даже во время переходов к другим игрокам в политике. Это будет непросто с новым правительством, но я поддерживаю этот формат", – добавила Меркель.
Добавим, 67-летняя Ангела Меркель уйдет в отставку после выборов в бундестаг в сентябре 2021 года. Как и все прежние канцлеры и експрезиденты Германии, Меркель имеет право занимать государственную должность.
Как сообщал OBOZREVATEL :
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