Меркель объяснила, почему не приедет на 'Крымскую платформу'

Канцлер Германии Ангела Меркель не прибудет на "Крымскую платформу" из-за сложной ситуации, что сложилась в Афганистане. Вместо немецкого министра иностранных дел в Украину на саммит приедет немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмаер.

Об этом глава правительства Германии заявила в воскресенье, 22 августа, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Меркель подчеркнула, что "Крымская платформа" имеет важное значение.

"Это такой прощальный визит как канцлера, я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", – объяснила она.

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С ее слов, Альтмаер намерен на саммите обсудить сотрудничества в энергетической отрасли.

22 августа в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Мэр Киева Виталий Кличко хотел встретить гостью в аэропорту "Борисполь", но его туда не пустили.

На самой встрече Меркель и Зеленский обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и риски Украины из-за "Северного потока-2". Глава немецкого правительства открыто продемонстрировала поддержку нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крымской платформе, которая пройдет 23 августа, примут участие 44 стран. Государства будут представлены на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов.