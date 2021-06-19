Меркель и Макрон заявили о необходимости диалога с Москвой
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости интенсивного диалога между Европейским Союзом и Россией.
Об этом она сказала в Берлине вечером в пятницу, 18 июня, перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Россия для нас – большой вызов, но она также является большой соседкой ЕС на континенте", – цитирует ее Reuters.
Канцлер добавила, что, если в ЕС "хотят безопасности и стабильности", необходимо поддерживать диалог с РФ, "как бы тяжело это ни было", и если президент США Джо Байден встречается с российским коллегой Владимиром Путиным на официальном уровне и ведет "очень открытый диалог", то, по ее словам, оправдано, что "с европейской стороны" делают то же.
Так, политик считает, что только переговоры позволят "прозондировать позиции друг друга".
Эммануэль Макрон, в свою очередь, согласился с канцлером и акцентировал внимание на важности формирования одной общей линии в Евросоюзе в отношении России, пишет Deutsche Welle.
Ich freue mich, wieder in Deutschland zu sein. Beim letzten Treffen vor einem Jahr kamen wir mit der Initiative für einen EU-Wiederaufbauplan voran, der nun umgesetzt wird. Er wird unsere Wirtschaft verändern und entspricht den ökologischen und technologischen Herausforderungen. pic.twitter.com/BuPgHf9NrT— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2021
Именно отношения с РФ будут одним из главных вопросов повестки дня на саммите ЕС, который запланирован на 24-25 июня. Как отмечается, лидеры Франции и Германии и ранее проводили консультации для согласования позиций перед важными саммитами ЕС.
На фоне пандемии президент Франции стал первым иностранным гостем, которого Меркель приняла в своем ведомстве в 2021 году. Как Макрон написал в своем Twitter, он был "рад вернуться в Германию".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС представили документ, изложив стратегию отношений с Россией. Главные принципы – "отталкивание", сдерживание и взаимодействие.