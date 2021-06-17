В ЕС рассказали, как будут выстраивать отношения с Россией: пять принципов неизменны
Внешнеполитическая служба Европейского Союза и Еврокомиссия представили совместный документ, изложив стратегию отношений с Российской Федерацией. Основные пять принципов в нем остались неизменными, но главными называют отталкивание, сдерживание и взаимодействие.
О концепции рассказал верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Документ был опубликован Европейской комиссией 17 июня.
В ЕС, как и ранее, настаивают на том, что РФ подрывает международное право, а также не выполняет ключевые принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы.
Вместо этого, подчеркивается в документе, Россия продолжает пытаться влиять, вмешиваться и дестабилизировать Европейский Союз, его страны-участницы и партнеры. Помимо этого, в Кремле используют политические репрессии против прав человека и основных свобод с целью сохранить политический и экономический порядок в своем государстве.
Учитывая это, ЕС и Еврокомиссия внесли в свой документ пять одобренных еще в 2016 году принципов для руководства в отношениях с Россией:
полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС;
укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;
повышение устойчивости ЕС;
выборочное взаимодействие с РФ по вопросам, представляющих интерес для ЕС;
поддержка контактов между людьми и гражданского общества в России.
Для ответа на стратегический вызов со стороны РФ в соответствии с этими принципами Еврокомиссия и верховный представитель ЕС Боррель предлагают, чтобы Евросоюз "одновременно отталкивал, сдерживал и взаимодействовал с Россией":
отталкивание. Представители ЕС продолжат выступать против нарушений прав человека и выступать в защиту демократических ценностей, в том числе на международных форумах; будут заявлять о систематических нарушениях Россией международного права в Украине, Грузии и других странах.
ЕС подтвердит свою поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Это включает в себя призыв к России взять на себя ответственность как сторона конфликта на Донбассе и полностью выполнить Минские соглашения.
Сдерживание. В ЕС предлагают противодействовать угрозам и злонамеренным действиям России более систематически и согласованно, обеспечивая при этом координацию с партнерами-единомышленниками (НАТО и G7).
Взаимодействие. Для продвижения своих собственных интересов ЕС хочет привлекать РФ к решению нескольких ключевых задач, таких как борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, другими экологическими проблемами; ЕС будет расширять контакты между людьми, что может включать упрощение визового режима для некоторых граждан РФ, а также усилит поддержку российского гражданского общества и правозащитников.
Представленный документ 24-25 июня на саммите в Брюсселе обсудят лидеры ЕС. На его основе они будут разрабатывать пути дальнейшего развития политики ЕС в отношении России.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Жозеп Боррель заявил об угрозе ухудшения отношения между ЕС и Россией. По его словам, они скованны по "негативной спирали".