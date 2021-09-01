Меркель до конца каденции хочет организовать встречу 'нормандской четверки': выяснились подробности

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель надеется успеть организовать встречу четырех лидеров "нормандского формата" до официального ухода с поста. Она считает, что военное и политическое давление на Украину можно уменьшить, договариваясь с лидером Кремля Владимиром Путиным не "с глазу на глаз", а "трое против одного".

Об этом рассказала Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен в Украине в комментарии "Радио НВ". Дипломат буквально передала слова Меркель во время конференции, где рассказала о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Госпожа канцлер будет делать все возможное, чтобы провести встречу "нормандской четверки" на высшем уровне. Дело в том, что она считает, когда говоришь с президентом Путиным с трех разных позиций, его легче убедить в позиции, которая направлена на урегулирование тяжелой ситуации на востоке Украины", – заключила Фельдгузен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 67-летняя Ангела Меркель уйдет в отставку с высшего правительственного поста в Германии до конца сентября. Немцам уже рассказали, какую пенсию будет получать заслуженный политик.