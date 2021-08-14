В Германии назвали размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера

Вскоре канцлер Германии Ангела Меркель будет получать 15 000 евро в месяц как пенсионерка. Такое вознаграждение ей будет платить государство после ее отставки.

Об этом сообщило издание De Morgen, ссылаясь на расчеты Немецкой ассоциации налогоплательщиков. Отмечается, что расчет основывается на том, что Меркель много лет находилась в немецком парламенте и долгое время занимала должность федерального министра и канцлера.

67-летняя Ангела Меркель уйдет в отставку после выборов в бундестаг в сентябре 2021 года. Как и все прежние канцлеры и экс-президенты Германии, Меркель будет имееть право занимать государственную должность.

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Кроме пенсии она также получит деньги на содержание собственного бюро, в состав которого входят два помощника, секретарь и водитель – их оклады также будет оплачивать государство. Стоит отметить, что аналогичное бюро Шредера обходится Германии в полмиллиона евро в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до отставки Ангела Меркель приедет в Россию, а затем в Украине. Ее приезд в Москву ожидается 20 августа. Там Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Известно, что в Киев канцлер Германии прибудет 22 августа. На переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским будут подниматься вопросы, касающиеся мира на Донбассе и безопасности в более широком смысле, в том числе в газовой сфере.