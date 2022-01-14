Глава МИД Германии посетит Россию после визита в Украину: появились подробности

После визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Российскую Федерацию. В Москве она планирует обсудить вопросы, связанные с Украиной.

О планах посетить Россию глава немецкого МИД сообщила после встречи со своими коллегами из ЕС в Бресте в пятницу, 14 января. Об этом сообщает издание Reuters.

Также Бербок заявила, что ослабила свои надежды на быстрое решение геополитического кризиса после серии переговоров между Западом и Россией.

"Переговоров с Россией (в Совете Россия-НАТО) не было в течение двух лет, поэтому я думаю, что никто не сел за стол переговоров, ожидая решения в течение нескольких часов", – сказала министр.

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Также она отметила, что дипломатия в условиях кризиса требует большой настойчивости, терпения и крепких нервов, поэтому сейчас необходимо использовать различные каналы связи.

По информации издания "Укринформ", глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время первого визита в Киев 17 января встретится с руководством государства и МИД, а также с членами ОБСЕ. Отмечается, что визит пройдет в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Также глава немецкого МИД говорила, что ее страна, как и США, стоит на стороне Украины перед лицом военной угрозы от России. В то же время взгляды Берлина и Вашингтона относительно поставки нашему государству оружия расходятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии заявила, мол, сила альянса Европы и США не измеряется ракетами и танками. Зато, считает Бербок, его мощь заключается в объединении для защиты и отстаивании общих ценностей.