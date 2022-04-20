Медведев озвучил новый миф об иностранных добровольцах в Украине и объявил их "денацификацию"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оскорбил воинов из Интернационального легиона Украины. Он заявил, что они – "нацисты" и на них "не распространяются Женевские конвенции", пригрозив расправой.

Очередной агрессивный пропагандистский пост представитель Кремля обнародовал на своем Telegram-канале. Он написал, что на стороне Украины воюют тысячи иностранных наемников. Судя по всему, это не на шутку пугает РФ, – ведь чиновник начал открыто унижать и угрожать воинам.

Медведев утверждает, что иностранные наемники якобы угрожают самой Украине. Он назвал профессиональный Интернациональный легион территориальной обороны "нелегальным" и "сворой".

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"Что ищут по обоим берегам Днепра эти soldiers of fortune XXI века? Многие хотят крови и острых ощущений. В основном это профессиональные убийцы со сломанной психикой, для которых данный конфликт – далеко не первая горячая точка. Есть и выродки из легионов со всякими нацистскими "примочками". Они у нас на особом счету", – написал российский чиновник-пропагандист.

Фактически он признал, что целью ракетного удара РФ по Яворовском полигоне под Львовом было уничтожение именно иностранных военных. Зампредседателя Совбеза России заявил, что значительное количество иностранцев там "откалибровали".

"Другой части оставшихся в живых наймитов повезло меньше. Особенно тем, кто не воспользовался гуманитарным коридором и остался в цехах "Азовстали" (в Мариуполе, – ред.) вместе с упоротыми националистами", – написал он.

Медведев сообщил, что Россия не считает иностранцев, воюющих в Украине, добровольцами, поэтому на них якобы "не распространяются Женевские конвенции". Логику такого заявления он, конечно же, не пояснил.

"Поэтому иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев, подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых…" – пригрозил воинам чиновник.

Полный пост представителя Кремля. Осторожно, много пропаганды!

Как писал OBOZREVATEL: