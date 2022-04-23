"Мариуполя нет": Зеленский показал город до вторжения оккупантов. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский показал, каким был Мариуполь до нападения России на Украину 24 февраля. Гарант отметил, что фотограф, сделавший опубликованные им снимки, уже погиб.

Их украинский лидер разместил в своем Telegram. На кадрах – стильные современные здания, красивые исторические, центральная площадь с фонтанами и тихое море на фоне невероятного мирного заката.

"Таким был Мариуполь до вторжения российских войск. Хороший полумиллионный город. Сейчас там нет фактически ни одного невредимого здания. Мариуполя нет. И сделавшего эти фото Виктора Дедова тоже уже нет", – написал Зеленский.

Видео дня

Отметим, что ранее в сети сравнили почти полностью разрушенный войсками России украинский Мариуполь с Алеппо. Этот город в Сирии российские оккупанты начали уничтожать в 2011 году. На кадрах видно, что оба населенных пункта подверглись жестким бомбардировкам, война фактически превратила их в руины.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные полка Национальной гвардии Украины "Азов" показали, как выглядит блокадный Мариуполь через 40 дней войны. Видео, снятое с высоты, демонстрирует разрушение города.