Оккупанты разрушили Мариуполь, но не смогли его покорить: в сети показали, как выглядит разбомбленный город с высоты

Военные полка Национальной гвардии Украины "Азов" показали, как выглядит блокадный Мариуполь спустя 40 дней войны. Видео, снятое с высоты, демонстрирует разрушения города.

Ролик был опубликован в Telegram-канале полка "Азов" во вторник 5 апреля. В нем можно увидеть последствия вражеской бомбардировки Мариуполя: поврежденные и обрушившиеся жилые дома, школы и административные здания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Некоторые многоквартирные дома полностью выгорели с 1-го по последний этаж, в других обрушены целые подъезды. Над городом стоит дым от последних обстрелов.

Видео дня

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена. Но не покорена", – говорится публикации "Азова".

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов" продолжают мужественно оборонять Мариуполь несмотря на неравные силы. Они уничтожают врага и разбивают его технику. 4 апреля защитники города нанесли новые потери российским оккупантам.

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