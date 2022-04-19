Разбомбленный оккупантами Мариуполь становится вторым Алеппо: в сети сравнили фото

В сети сравнили почти полностью разрушенный войсками России украинский Мариуполь с Алеппо. Этот город в Сирии российские оккупанты начали уничтожать в 2011 году.

Издание ZN.ua сравнило фото Мариуполя и Алеппо. На кадрах видно, что два населенных пункта подверглись жестким бомбардировкам, война фактически превратила их в руины.

Журналисты напомнили, что в Алеппо оккупанты использовали химическое оружие. В украинском Мариуполе также, вероятно, использовали неизвестное химическое вещество. Бойцы полка "Азов" сообщили, что его распылили над заводом "Азовсталь", три человека пострадали.

Видео дня

Число погибших во время боев в Алеппо, по разным подсчетам, составило от 21 452 до 31 277 человек. В результате российских бомбардировок более 600 гражданских были убиты. В Мариуполе сейчас неизвестно даже приблизительное число погибших военных и гражданских, в городе до сих пор продолжаются бои. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, среди мирных жителей число погибших уже превысило 10 тысяч, она может достичь и 20 тысяч.

С начала российского вторжения более 80% построек в Мариуполе уничтожено. В их числе заводы и драмтеатр. В Алеппо, согласно оценке Учебного и научно-исследовательского института ООН, из 210 объектов всемирного наследия 22 были разрушены полностью, а 48 получили повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мариуполь полностью превратился в линию фронта. Трудно сказать, что одна из сторон контролирует город. У врага есть только два безопасных места, где сейчас находится гуманитарная помощь. Во всех остальных частях населенного пункта идут упорные бои, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.