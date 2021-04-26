Макрон позвонил Путину и призвал прекратить огонь и отвести тяжелое оружие от границ Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина прекратить огонь на Донбассе и отвести свои войска от украинских границ.

Об этом речь шла во время телефонного разговора глав государств, пишет Le Figaro. Кроме того, Макрон обратил внимание на необходимость возобновления диалога об установлении мира на востоке Украины.

"Макрон призвал Владимира Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной путем эффективного вывода войск и тяжелой техники от границы, четкого подтверждения прекращения огня и возобновление диалога", – сказано в сообщении.

Также президент Франции затронул и другие вопросы. В том числе заключение оппозиционера Алексея Навального и высылку чешских дипломатов.

Касательно первого вопроса, Макрон выразил обеспокоенность состоянием здоровья политика, а по последнему – поддержку европейским партнерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля посетил Париж для встречи с Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

В общем заявлении глав Украины, Франции и Германии среди прочего было сказано, что Россия должна отвести свои войска от украинских границ.