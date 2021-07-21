Люди Зеленского стали самыми эффективными госменеджерами – Фокус

"Фокус" составил рейтинг самых эффективных госменеджеров 2021 года. Список возглавили люди президента: в тройке лидеров оказались глава Офиса президента Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак стал самым эффективным госуправленцем Украины, согласно рейтингу “Фокуса”. Многие эксперты отмечают, что он сумел за короткий срок организовать работу ОП на высоком уровне.

"Одна из важнейших политических ролей Андрея Ермака – разрешение главной политической проблемы страны: войны на Донбассе. С конца июля прошлого года в регионе стартовал “режим перемирия”, который длится до сих пор, хоть и с регулярными нарушениями”, – пишет издание.

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Второе место в рейтинге занял заместитель главы ОП, координатор программы президента Владимира Зеленского “Большая стройка” Кирилл Тимошенко. С первых дней в Офисе Тимошенко отвечал за информационную политику – сотрудничество со СМИ и выстраивание коммуникации президента с обществом.

С июня прошлого года Кирилл Тимошенко курирует программу Владимира Зеленского “Большая стройка”, которая предусматривает ремонт и строительство дорог и значимых объектов социальной инфраструктуры по всей стране. За время реализации программы удалось построить огромное количество трасс международного уровня, новых школ, детских садиков, стадионов, спорткомплексов, амбулаторий, приемных отделений больниц, ЦНАПов и т д.

"Из обещанного лично Кириллом Тимошенко в срок закончены строительные работы в 100 детских садах по всей стране и созданы места в этих учреждениях для почти 6 тыс. детей. Также завершены строительные работы в 100 школах, создано 8338 новых учебных мест", – отмечает "Фокус".

Также в список самых эффективных госменеджеров вошли: министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр инфраструктуры Александр Кубраков.