Ляшко потребовал от властей продлить мораторий на вывоз леса-кругляка. Видео

Отмена моратория на экспорт леса-кругляка из Украины в страны Евросоюза может существенно "подкосить" украинскую экономику, а небольшие деревообрабатывающие предприятия уничтожить вовсе. Действующая власть должна категорически отказаться от этой идеи и сохранить статус-кво запрета, который действует в нашей стране с 2015 года.

Такое мнение заявил лидер "Радикальной партии" Украины и народный депутат VIII созыва Олег Ляшко, передает "24 канал Украина". Вместе с однопартийцами он прибыл на Закарпатье, чтобы осветить мрачные перспективы рабочих тамошних предприятий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я поговорил с директором и коллективом деревообрабатывающего завода в Межгорье. Андрей Иванович, руководитель предприятия, рассказал мне, что если вывоз леса за границу возобновят, ему придется вдвое сократить штат рабочих, а фирма останется без сырья", – подчеркнул Ляшко.

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Политик отметил, что мораторий позволил украинским производителям продавать в западные страны готовые изделия, а если его отменят, то заказы больше не будут поступать. Это грозит тысячам рабочих остаться без занятости и дохода, большинство из них будет вынуждено уехать на заработки, чтобы обрабатывать лес, поступающий из Украины.

"Хочу обратить внимание действующей власти на этот абсурд. Им надо не по Трускавцам ездить по дорогостоящим отелям, а приехать сюда и пообщаться с простыми людьми на пороге безработицы. Никакие кредиты, никакие транши и уступки Европы не стоят того, чтобы сегодня уничтожать украинскую экономику. И я уже не говорю про масштабы экологической катастрофы, которую может вызвать стихийная вырубка "кругляка" на экспорт", – заключил политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в странах Евросоюза вносят запрет на вывоз необработанной древесины. В то же время от Украины требуют снятия моратория на поставку так называемого кругляка для промышленных нужд западных партнеров.