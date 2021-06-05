Ляшко эмоционально поспорил с Даниловым: секретарь СНБО послал его есть сено в Раду

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и бывший народный депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко поссорились в прямом эфире. Экс-парламентарий назвал заявления оппонента "дебильными", а Данилов предупредил, что еще одно такое замечание – и они "выйдут за эфир".

Перепалка состоялась во время программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась в пятницу, 4 июня, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ляшко раскритиковал Данилова за то, что тот сказал, что Германия и Франция должны нести ответственность за непредоставление Украине и Грузии в ПДЧ в НАТО в 2008 году.

"Вы считаете, что Германия и Франция виноваты в невыполнении Минских договоренностей, а не Россия? Вы считаете, что агрессия – это виноваты Германия, Франция? Что мы не получили членства в НАТО – это виновны Германия, Франция, а не мы?.." – эмоционально сказал бывший нардеп.

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Он также указал, что иногда лучше "молчать или что-то выпить, чем что-то молоть".

Политик также посоветовал "думать головой", делая какие-то заявления. По мнению Ляшко, слова секретаря СНБО вредят национальным интересам Украины.

"Ребята, вы же головой думайте, когда вы это говорите. Это жизни наших людей. Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений!" – эмоционально заявил Ляшко.

"Еще раз вы мне сделаете такое замечание – мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом о дебильных заявлениях. Это вы будете там в Верховной Раде у себя орать, сено есть или что вы там делали", – ответил ему Данилов.

Эмоциональное выступление Ляшко:

Ответ Данилова, который тот озвучил уже после рекламной паузы:

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет войны. Поэтому, если получит членство в НАТО, постарается избежать применения пятой статьи устава организации, которая требует привлечения всех стран-членов к войне на стороне атакованного союзника.