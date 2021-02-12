Кива заступился за вандалов, обливших краской памятник Бандере: Львов пообещал нардепу "теплый прием"

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве, который назвал "героями" парней, обливших краской памятник Степану Бандере во Львове, пообещали "теплый прием" в городе.

На своей странице в Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что Кива ищет контакты вандалов, чтобы оказать им юридическую помощь.

Напомним, 11 февраля правоохранители отчитались, что установили и задержали злоумышленников – двух студентов 19 и 24 лет.

После этой новости член ОПЗЖ записал видео, в котором попросил помочь найти контакты подозреваемых. Ролик Кива обнародовал в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Давайте будем защищать героев, которые не побоялись высказать свою позицию в отношении фашистских пособников", – заявил в своем обращении народный депутат.

"У меня есть другое предложение к нардепу – лично приехать во Львов, чтобы немного больше узнать о личности лидера ОУН. Обещаем теплый и горячий прием! Проявите настоящее мужество не только на телевидении и в своих видосиках", – ответил Козицкий члену ОПЗЖ.

Добавим: красной краской памятник Бандере во Львове облили 5 февраля. В полиции рассказали, что вычислили подозреваемых. Это студенты Львовского вуза, родом парни из Хмельницкой области.

Реакция Кивы за задержание вандалов:

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты обнаружили связь между нардепом Кивой и компанией, зарегистрированной жителем оккупированных территорий Луганской области.