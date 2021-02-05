Во Львове памятник Бандере облили красной краской. Фото

В ночь на пятницу, 5 февраля, во Львове неизвестные облили красной краской памятник проводнику ОУН Степану Бандере.

Как сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый, власти уже направили заявление в полицию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску", – подчеркнул он.

По словам Садового, в ближайшие часы памятник будет очищен.

"Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года скандально известный кремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене.