Луценко назвал условие, которое Путин выдвинул Зеленскому для начала прямых переговоров

Известный украинский политик, эксгенпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" на "5 канале" рассказал о перечне украинцев – врагов президента РФ Владимира Путина. Якобы только после их ареста начнутся прямые переговоры Кремля с Владимиром Зеленским.

Бывший генпрокурор Украины отметил, что у Путина есть чёрный список.

"У них есть условие Путина. Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина. И там есть черный список. Первый – Порошенко, второй – Турчинов, третий – Яценюк и так далее. Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет", – сказал Луценко.

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