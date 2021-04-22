Лукашенко назвал 'несусветной глупостью' перенос из Минска переговоров по Донбассу. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко считает предложение Украины о переносе переговоров по Донбассу из Минска "несусветной глупостью".

Такое заявление он сделал во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, передает "Белта".

"Если президенты России и Украины, другие вовлеченные в процесс примут соответствующее решение, то, конечно, группа будет работать в другом месте. А вообще, у нас говорят так: баба с возу – коню легче. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений. Хотя они заявили, а потом уже опровергли эти заявления. Якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему. Глупость несусветная. Что тут обсуждать...", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что такое стремление якобы говорит о намерении "похоронить Минские соглашения". Также Лукашенко считает, что Зеленскому "пора уже научиться себя дипломатично вести".

В свою очередь Путин добавил, что это похоже на "попытку уклониться от реального решения проблем".

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе больше не поедет в Минск для переговоров и встреч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин ответил на предложение о встрече президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что готов с ним пообщаться не на Донбассе, а в Москве.