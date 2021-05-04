Лукашенко назвал американцев и европейцев "последними мерзавцами"

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами" из-за того, что они "ничем не помогли" в борьбе с коронавирусом.

По его словам в интервью белорусскому информационному агентству БелТА, Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций постоянно заявляли, что "надо поддержать кого-то" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Последние ж мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам абсолютно. Хотя и ВОЗ и ООН постоянно заявляли, что надо поддержать кого-то и прочее. Но не помогли и не надо, не просим мы их. Так нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что главное для Беларуси, что в стране лечили и будут лечить своих людей.

"И дай Бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется, и мы могли лечить людей с надбавками. Чтобы мы поддерживали тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с ковид-больными", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко якобы есть четвертый сын Матвей Постоялко, который страдает умственной отсталостью и аутизмом.