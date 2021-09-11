Ликвидация олигархата – задача №1 для Украины, – Данилов

Главной приоритетной задачей Украины на сегодня стоит тотальная ликвидация укоренившейся олигархической системы. Правление ее кланов угрожает не только экономико-политическому укладу внутри страны, но и используется врагами извне.

Об этом на форуме YES Brainstorming рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает агентство "Интерфакс-Украина". Он указал, что особенно остро этот вопрос в ключе обсуждения 30-летней независимости нашей страны.

"Ликвидация олигархической, клановой, монопольной, коррумпированной системы, которая сегодня, к большому сожалению, по-прежнему существует в Украине, – это для нас задание номер один. Если мы не будем двигаться в этом направлении, сосед, который стоит у наших ворот с топором, продолжит это использовать против нас. И это закончится очень трагически", – указал чиновник.

Видео дня

Данилов также добавил, что мораторий на "рынок земли" создал почву для развития олигархической системы в аграрной отрасли Украины.

"Благодаря тому, что парламентарии в декабре заявили фермерам: "вы не можете распоряжаться своей собственностью", у нас, как минимум, три олигарха распространили и укрепили свои позиции", – заключил он.

Конференция YES Brainstorming – трехдневная платформа, которая проходит в Киеве с целью обсуждения региональных и международных проблем. В ней приняли участие представители двух десятков стран. Среди них – журналисты, политологи, экономические эксперты. Здесь "ребром" подняли проблематику коронавирусной пандемии, "Северного потока-2", военного конфликта на Донбассе и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, резонансный законопроект №5599 "об олигархах" направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию для определения его соответствия демократическим правам человека.