Лидер ОПЗЖ из суда ответил Зеленскому на 'завершение эпохи Медведчука'

Подозреваемый в госизмене народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук отреагировал на слова Владимира Зеленского о завершении "эпохи Медведчука". Он заявил, что президент "выдает желаемое за действительное".

Об этом политик сказал перед заседанием суда 21 мая. Слова представителя ОПЗЖ процитировало издание УНИАН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, что он выдал желаемое за действительное", – заявил Медведчук, комментируя высказывания гаранта.

Напомним: накануне на пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что "закончит эпоху Медведчука".

По его словам, власть сделала много шагов, чтобы достичь такого результата. Также президент отметил, что мощнее в стране начали работать прокуроры, СБУ и полиция.

Отметим, что 21 мая Киевский апелляционный суд собрался рассмотреть апелляционные жалобы защитников Медведчука на избранную ему меру пресечения в уголовном производстве по государственной измене и покушению на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.

Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.

19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.