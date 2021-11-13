Лещенко сменил Подоляка в Офисе президента, – Береза

Бывший член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сменил Михаила Подоляка на должности куратора информационной политики Офиса Президента. Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, пишет Главком.

"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его (Михаила Подоляка – прим.) выставили за дверь с волчьим билетом… Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет… Сергей Лещенко", - сообщил Береза со ссылкой на свои источники.

По информации экс-нардепа, Подоляк формально какое-то время может оставаться советником Ермака, но полномочия управлять информационной повесткой Офиса у него отобрали.

Видео дня

По мнению Березы, назначение Лещенко куратором медийной политики Офиса президента, лишь ускорит падение рейтинга действующей власти.

"А знаете почему я не считаю, что назначение нелепого и продажного Лещенко главным пропагандистом ОП, плохой новостью? Потому, что мне, как гражданину Украины, не приемлема политика действующего президента. Я считаю, что он работает во вред Украине. И мне очень не хочется, чтобы она затянулась еще и на второй срок. Одного более чем достаточно", - подытожил Береза.

Эту информацию подтвердила и экс-"слуга" Людмила Буймистер.

В свою очередь Лещенко у себя на YouTube заявил, что не претендует на должность Подоляка, и что информация Берёзы о его назначении не соответствует действительности.

"Я очень польщен тем, что мои идеи, публичные, слушают и "слуги" их используют, что они прислушиваются к моим советам, и если приглашают меня на какие-то тренинги – я с радостью им помогу, но на место Подоляка я не претендую", - заявил Лещенко.

Напомним, с декабря 2019 года по октябрь 2021 Сергей Лещенко был трудоустроен в АО "Укрзализныця" на должности члена набсовета. Зарплата Лещенко в госкомпании, согласно его декларации, составляла 332 тыс. грн в месяц.

При этом Лещенко в ежедневном режиме записывал видеоблоги с поддержкой действий президента Зеленского, благодаря чему обрел славу ключевого блогера Офиса Президента. В частности, Лещенко публично оправдывал президента в офшорном скандале, утверждая, что "почти каждый владелец ларька в Киеве имеет свои офшоры".