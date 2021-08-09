Леониду Кучме – 83: топ-8 знаменитых цитат второго президента Украины

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Политика
3 минуты
1,2 т.
Леонид Кучма - цитаты

В понедельник, 9 августа, второй президент Украины Леонид Кучма отмечает свой день рождения. Ему исполняется 83 года.

На сегодняшний день Кучма – единственный глава украинского государства, проработавший на своем посту два срока. Кроме того, в 1992-1993 годы он был премьер-министром, а в 2015-2018 и в 2019-2020 – председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В день рождения экс-президента OBOZREVATEL предлагает вспомнить его самые яркие фразы и высказывания.

Кучма о своем президентстве

Когда я в 1994 году пришел, в нашей казне разве одни мыши бегали.

Видео дня
Леонид Кучма и Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 3 июня 2019 года

Если бы я их за одно место не держал, они бы всю страну разнесли...

Виктор Ющенко и Леонид Кучма во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины, 28 июня 2021 года

Почти все деятели с обеих сторон пришли в политику именно в "мое" десятилетие. Но это не означает, что для них всех я являюсь "крестным отцом".

Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма во время торжественного заседания Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины, 28 июня 2021 года
Кучма о России

Украина – не Россия.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма во время встречи с членами украинской делегации ТКГ, 3 июня 2019 года

Потеря территории – это хуже всего, что может быть для государства.

Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Елена Зеленская во время инаугурации Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года

За независимость всегда нужно быть готовыми платить. Когда нужно – кровью. В более спокойное время – можно деньгами, если не хватило политической мудрости и экономического расчета.

Леонид Кучма во время брифинга в Киеве, 6 июня 2019 года
Кучма о властях после себя

Вот и задаешь себе вопрос: и кого же ты, Леонид Данилович, пустил в огород?

Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук на Майдане в День Независимости. 24 августа 2019 года

Вернулся назад ленинский или сталинский лозунг, по-моему, ленинский, что кухарка может управлять государством. Вот у нас, к большому сожалению, на многих ступенях власти – "кухарки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о самой большой своей ошибке. В частности, он признался, что не имел права верить России.

Украинановости УкраиныпрезидентИстория Украиныполитикадень рожденияЛеонид Кучма