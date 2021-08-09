Леониду Кучме – 83: топ-8 знаменитых цитат второго президента Украины

В понедельник, 9 августа, второй президент Украины Леонид Кучма отмечает свой день рождения. Ему исполняется 83 года.

На сегодняшний день Кучма – единственный глава украинского государства, проработавший на своем посту два срока. Кроме того, в 1992-1993 годы он был премьер-министром, а в 2015-2018 и в 2019-2020 – председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В день рождения экс-президента OBOZREVATEL предлагает вспомнить его самые яркие фразы и высказывания.

Когда я в 1994 году пришел, в нашей казне разве одни мыши бегали.

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Если бы я их за одно место не держал, они бы всю страну разнесли...

Почти все деятели с обеих сторон пришли в политику именно в "мое" десятилетие. Но это не означает, что для них всех я являюсь "крестным отцом".

Украина – не Россия.

Потеря территории – это хуже всего, что может быть для государства.

За независимость всегда нужно быть готовыми платить. Когда нужно – кровью. В более спокойное время – можно деньгами, если не хватило политической мудрости и экономического расчета.

Вот и задаешь себе вопрос: и кого же ты, Леонид Данилович, пустил в огород?

Вернулся назад ленинский или сталинский лозунг, по-моему, ленинский, что кухарка может управлять государством. Вот у нас, к большому сожалению, на многих ступенях власти – "кухарки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о самой большой своей ошибке. В частности, он признался, что не имел права верить России.