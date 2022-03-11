Лавров после переговоров с Кулебой в Турции заявил: "Россия ведёт бой не на жизнь, а на смерть за право быть на карте мира". Если поверить Лаврову, то можно решить, что это не российские танки стоят возле Киева, а украинские возле Москвы, и не российские самолёт бомбят Украину. Лавров в очередной раз озвучил старый тезис всех рашистов о том, что Россия всегда вела исключительно справедливые и оборонительные войны, в ходе которых добралась до Тихого океана, Центральной Азии и Швеции. Лавров даже умудрился заявить, что Россия 24 февраля не напала на Украину.

Эти высказывания Лаврова – обычный российский нарратив, который там озвучивается ежедневно и тысячи раз в день всеми от школьных учителей до Госдумы. Этот нарратив стержень российских учебников и диссертаций по истории, которая де-факто представляет собой длинный ряд захватнических войн. Повторение этого заклинания обычная практика зомбирования, активизированная сейчас из-за войны, почему дерашизация как способ её дезомбирования неизбежна.

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Но то, что этот абсурдный нарратив Лавров озвучил для СМИ сразу после переговоров с украинской делегацией и в таком виде, выглядит крайне странно. Слова Лаврова похожи на те призывы к немцам, которые доносились из бункера Гитлера в 1945 г. Но в данный момент они совершенно не уместны для бункера Путина. Они выглядят так, как если бы Риббентроп после взятия Варшавы, Копенгагена, Осло и Парижа, вдруг начал бы призывать немцев рыть окопы и готовиться к круговой обороне. Почему Лавров вдруг заговорил об исчезновении РФ с карты мира, если её армия в Украине не отступает, а наступает.

Лавров это сделал, прежде всего, потому, что лично убедился на переговорах с Кулебой, сдаваться Украина не собирается. Тем более, на условиях Москвы. Лавров понял, что он не справился со своей миссией – принудить Украину угрозами к капитуляции. Для Лаврова это личный провал. Причём двойной. Перенос переговоров в Турцию с украинско-белорусской и польско-белорусской границы сам по себе очевидный успех украинской дипломатии. Москва была вынуждена отказаться от идеи унизить Украину и заставить подписать предварительно условия капитуляции в каком-нибудь селе, и согласилась на переговоры в Турции в надежде, что там она получит желаемое. Но и в Турции случился полный облом. Лавров понял, лично ему принудить Украину к капитуляции не удастся.

Разумеется, Лаврова за это не уволят. Но его статус и ценность в Кремле резко упали. В ситуации, когда Россию ежедневно исключают из международных организаций, а Эстония 10 марта вслед за Чехией, Литвой, Латвией и Норвегией отказалась давать гражданам РФ визы на въезд, то становятся не нужными не только посольства РФ, но и её консульства. Впереди ещё массовые высылки российских дипломатов, и не только из стран Европы. В ЕС, США и Великобритании идут аресты счетов и имущества подсанкционных российских чиновников, депутатов, олигархов и пропагандистов. Фактически это подготовка к исключению РФ из членов ООН. Ведомство Лаврова уже вошло в состояние банкротства и скоро большая часть его сотрудников станет безработными. Сам Лавров становится лишним министром в Кремле. Зачем РФ министр иностранных дел, если с ней мало кто имеет дипломатические отношения и её граждан не впускают в другие страны. Причём не только не впускаю, но и не выпускают из РФ. Несколько тысяч граждан РФ, живущих в Украине, уже подали заявления об отказе от её гражданства. Аналогичный процесс начинается и в ЕС.

Так что, у Лаврова были веские личные причины говорить так, как будто Москва окружена украинскими танками. Были и не личные. Ведомство Лаврова – это продолжение ведомства Шойгу, и его задача всячески оправдывать территориальные захваты и агрессию российской армии. Но у ведомства Шойгу свои проблемы. Из 146 тыс. войск первой волны вторжения 12 тыс. уже в аду и около 30 тыс. санитарных и небоевых потерь. Фактически треть выбыла из строя. Те, кто остался больше заняты удержанием захваченных позиций, чем продвижением.

Поэтому перед Шойгу стоит задача подготовить вторую волну вторжения и провести по возможности ротацию в оккупационной армии. Без второй волны в 100 тыс. дальнейшее наступление просто невозможно. Но и её явно окажется недостаточно, потребуются третья, четвёртая и пятая волна по 100 тыс. На данный момент с Украиной воюет около 15% из 900-тысячной армии РФ. Вторая волна, если будет полноценной, поднимет этот процент до трети от всей армии РФ. Но это означает оголение других участков, к тому же, есть такие воинские части, которые перебрасывать в Украину принципиально нельзя.

В результате Кремль и Шойгу после двух недель войны оказались перед необходимостью объявить в РФ массовую мобилизацию, что не входило в их планы. Вместо маленькой и быстрой операции перед ними возникала перспектива большой и долгой войны, которая не сопоставима с чеченской и сирийской войнами РФ. Это разрушает все схемы их пропаганды. Действие санкций в результате ухода европейских, американских и других компаний из РФ и исчезновение импортных товаров стали очевидны почти всем её жителям. Одно дело читать о санкциях для Дерипаски, и совсем другое, когда рядом закрылся Макдональдс. Россияне уже начали ощущать на себе, что идёт война и она затронула места их скопления. В деревнях это ещё не ощутили, но города начинают всё больше ощущать.

Шойгу для завершения завоевания Украины потребуется мобилизовать ещё около 400-500 тыс. россиян. К такому в Кремле не были готовы ни ментально, ни технически. Не готовы и политически, что очень важно. До Кремля лишь сейчас начинает доходить, что Россия своим вторжением в Украину начала 24 февраля Третью мировую войну, выиграть которую у неё нет никаких шансов. Эту обеспокоенность рашистов из Кремля и выказал 10 марта Лавров, когда сказал, что РФ воюет за то, чтобы не исчезнуть с карты мира. Выказал непроизвольно, поскольку как министр по оправданию агрессии он сейчас лично погружён в создание таких нарративов больше, чем в процесс переговоров с Украиной. Так как действия Шойгу и армии не вызывают у него уверенности в их успешном исходе, то Лавров уже продумывает план обороны Москвы. Заодно думает и от том, что вести переговоры о капитуляции РФ поручат ему, как главе обанкротившегося министерства иностранных дел. Разумеется, когда в Кремле убедятся, что украденный Ленины у Великой Французской революции призыв "Отечество в опасности!" россияне игнорируют.

Сейчас самым разумным для Лаврова было бы позвонить на "горячую линию", которую 10 марта открыл для желающих сдаться российских оккупантов губернатор Николаевской области Виталий Ким, кореец и укронацист, и принять все его условия. Но Лавров, похоже, ещё до этого не созрел. Ничего, Вооружённые силы Украины скоро предъявят ему свои убедительные аргументы.