Kyiv Jewish Forum: на форуме Украину назвали примером борьбы с антисемитизмом

С 15 декабря начал работу уже третий Kyiv Jewish Forum, проходящий в режиме онлайн-конференции. Форум основан по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. В этом году мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Среди основных тем на форуме обсудили рост антисемитизма в мире и методы противостояния ему. Борьба с этим позорным явлением требует усилий всех ветвей власти и общества по всему миру, чтобы не позволять ему распространяться.

На форуме призвали страны последовать примеру Украины в борьбе с антисемитизмом. Об этом заявил заместитель специального посланника США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Аарон Кеяк.

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"В Соединенных Штатах в течение мая количество инцидентов с антисемитизмом увеличилось на 80%. Мы безоговорочно осуждаем все нападения на евреев, еврейские религиозные места, общественные центры и кладбища в США и за рубежом. Как сказал президент Байден 28 мая, в последние дни мы увидели, что ни у одного сообщества нет иммунитета. Мы все должны объединиться, чтобы заставить замолчать эти ужасные эхо худших глав мировой истории и взять на себя обязательство не давать ненависти безопасному убежищу", - сказал он в выступлении на форуме.

Аарон Кеяк призвал страны назначить координаторов антисемитизма и имплементировать в законодательство рабочее определение антисемитизма, принятое Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), как это сделал украинский парламент.

"Принятие в сентябре закона о предотвращении антисемитизма и борьбе с ним – шаг к этой цели. И мы призываем правительство Украины присоединиться к IHRA как наблюдатель. IHRA, помимо прочего, является объединением стран-единомышленников, направленным на продвижение образования, памяти и исследований о Холокосте. За последние несколько лет Конгресс США скорректировал ежегодное расходование 1 млн долларов на борьбу с антисемитизмом во всем мире в рамках более масштабных усилий по продвижению международной религиозной свободы", — отметил Кеяк.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай в своем выступлении в рамках Kyiv Jewish Forum 2021 назвал столицу Украины ярким когда-то центром еврейской культуры и отметил, что для него честь присоединиться к мероприятию.

"Сейчас, в тридцатую годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной, мы осознаем важность возрождения еврейской жизни из пепла. Это событие отмечает вечную связь между нашим народом в Израиле и во всем мире. Мы сильнее, когда мы работаем вместе как единственный еврейский народ", - заявил он.

Нахман Шай подчеркнул, что как министр по делам диаспоры намерен укреплять отношения между евреями в Израиле, Киеве и во всем мире.

Проведение Kyiv Jewish Forum при высоком уровне представительства и международного охвата свидетельствует о том, что интерес к еврейской общине растет. Об этом в своем выступлении на форуме заявил министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

Он отметил, что Украине и Израилю удалось многое добиться в экономическом и политическом плане. Он сообщил, что недавно состоялось очередное заседание межправительственной комиссии между странами, на котором обсуждались конкретные планы дальнейшего сотрудничества в экономике.

"Сейчас, по условиям мировой пандемии, мы все сталкиваемся с трудностями. Ограничения на перелеты все усложняют. Как министр туризма я борюсь за то, чтобы эта сфера смогла пережить непростые времена. Надеюсь, что в следующие 30 лет отношения между нашими странами будут еще более тесными и продуктивными", - подчеркнул министр туризма Израиля.

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