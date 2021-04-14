Кулебу и Кондратюка вызвали в Раду из-за похищения судьи Чауса, – Парубий

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия КулебуКУЛЕБЫ и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для объяснений о похищении в Молдове судьи Николая Чауса.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий после заседания комитета.

Он подчеркнул: речь идет "не о Чаусе или любом другом взяточнике или преступнике", речь идет об угрозе разрушить сотрудничество между Украиной и Молдовой, где на последних президентских выборах победила проевропейский кандидат Мая Санду.

"Молдова – это и граница с Украиной. И мы понимаем, какие риски могут иметь эти действия, когда там пророссийские силы будут иметь большинство. Проевропейские силы смогли взять большинство, победила Санду. И сейчас этим скандалом, который очень быстро разворачивается, мы можем поднять наши двусторонние отношения между Украиной и Молдовой – если эти факты, который описывает пресса, незаконные действия украинских спецслужб в дружеской Молдове имели место", – отметил Парубий.

Он назвал эту ситуацию большой пощечиной украинским разведывательным службам.

"Потому что они имеют дело с врагами Украины на восточной границе, а не в дружеской нам Молдове без соответствующих на это разрешений. Более того – теперь трудно проводить судебные действия относительно того же Чауса, если он незаконно попал на территорию Украины", – заметил Парубий .

"Учитывая то, что в молдавском парламенте уже создана соответствующая следственная комиссия, которая будет расследовать эти вещи, с целью дискредитации украино-молдавских отношений и дискредитации президента Молдовы, мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба как министр иностранных дел, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", – резюмировал Парубий.