Кулеба заявил, что Украина стала ближе к вступлению в ЕС и НАТО

2021 год стал прорывным для украинской дипломатии и смог приблизить Украину к ее целям – вступлению в ЕС и НАТО. При этом многие страны заявили, что поддерживают нашу страну в ее устремлениях.

Как напомнил в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, уже семь стран Евросоюза подписали декларации в поддержку европейской перспективы Украины. По его словам, эти шаги приблизили наше государство к членству в организации и сделали его активным политическим игроком.

Дипломат отметил, что в уходящем году Украина была достаточно активной на мировой арене и смогла заручиться поддержкой сторонников в наиболее острых политических вопросах.

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"Мы однозначно стали ближе к ЕС, не только благодаря декларациям. Смысл деклараций во многом – в публичной фиксации поддержки со стороны конкретной страны. И если у нас будет 25 таких деклараций от стран-членов, то с остальными двумя странами будет легче", – сказал глава украинского МИД.

Он же отметил, что страна в 2021 году стала ближе к Евросоюзу хотя бы тем, что был подписано соглашение об "открытом небе".

"Это означает, что станет в буквальном смысле ближе, будет удобнее летать", – подчеркнул Кулеба.

Дипломат также акцентировал, что Украине в уходящем году удалось присоединиться к Европейскому фонду мира, что "означает 31 миллион евро на усиление возможностей Вооруженных сил Украины".

Также он отметил, что за год наша страна смогла глубже интегрироваться во внутренний рынок Евросоюза, сделала важные шаги в отсоединении украинской электросети от российской и белорусской, но присоединилась к европейской ENTSO-E.

"Произошло очень много таких вещей, которые, как я говорю, не открывая двери, открывают все новые окна", – подчеркнул дипломат.

Говоря о членстве Украины в Североатлантическом Альянсе, Кулеба акцентировал, что у Украины был "прорывной год", когда страна получила возможность присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО. Более того, Минобороны Украины получило возможность делать закупки военного оборудования через натовскую систему закупок.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом отозвать российские войска от границ Украины в период новогодних праздников.