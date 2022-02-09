Кулеба: вопрос 'финляндизации' Украины не стоит, 'зрады' нет и не может быть

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским не говорил о "финляндизации" и внеблоковом статусе нашей страны. Вопрос отказа Украины от стремления стать членом НАТО в ходе их общения не поднимался.

Такое заявление Кулеба сделал в среду, 9 февраля, во время брифинга для СМИ, который транслировался на Facebook-странице МИД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он добавил, что никакой "зрады" не было и не может быть.

"Вы же слышали ответ Макрона на пресс-конференции. Он прямо сказал, что не использует этот термин и что он об этом не говорит", – ответил глава МИД на вопрос о "финляндизации".

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Министр подчеркнул, что никто из представителей других стран не может навязывать Украине подобные условия насчет ее евроатлантических стремлений. А Макрон приезжал в Киев "с мыслями, а не с предложениями".

Кулеба также отметил, что президент Франции глубоко знаком со всей проблематикой ситуации на Донбассе, что впечатлило дипломата. "Он искренне пытается найти решение", – сказал министр.

Напомним, что о якобы заявлениях Макрона насчет обсуждения "финляндизации" Украины писали западные СМИ.

"Финляндизация" Украины означала бы, что она никогда не вступит в НАТО и что Россия будет оказывать значительное влияние на ее политические опции", – сообщило издание The New York Times.

Однако сам Макрон отрицал, что об этом говорил и добавил, что не знает, откуда журналисты взяли такую цитату.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в Украину с рабочим визитом приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретился с главой государства Владимиром Зеленским, чтобы обсудить сложившийся политический кризис и эскалацию на украинско-российской границе. Итоги встречи вы найдете в нашем материале по ссылке.