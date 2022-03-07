Кулеба: в Украину едут почти 20 тысяч добровольцев из 52 стран мира для борьбы с оккупантами

В Украину направляются около 20 тысяч добровольцев из 52 стран мира. Среди них много опытных ветеранов.

Об этом на брифинге 6 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что иностранцев никто не нанимает и ничем не стимулирует.

Кулеба напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, чтобы каждый желающий мог присоединиться к борьбе против российских оккупантов.

"Мобилизация свободных людей мира просто поражает. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, которое они изъявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", – пояснил министр.

Видео дня

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!