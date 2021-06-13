Кулеба: Украина готова обсуждать компенсации из-за 'Северного потока-2'

Украинская власть готова к переговорам о возможности получения компенсации государству за убытки, которые нанесло строительство и запуск российского газопровода "Северный поток-2". Речь идет о потерях поступлений от транзита газа.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба. Как передает DW, планами официального Киева по этому вопросу он поделился в интервью немецкому изданию Welt.

По его словам, если украинской стороне предложат такие переговоры, то она согласится. В то же время это не означает, якобы Киев "согласится на все, что ему предложат".

Кулеба отметил, что проект "Северный поток-2" для Украины должен стать рычагом влияния на страну-агрессора Россию, и именно так его нужно использовать.

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"Также складывается впечатление, что решимость Соединенных Штатов добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства "СП-2" в последнее время существенно возросла", – предположил он.

Министр добавил, что для нашего государства этот газопровод прежде всего представляет угрозу ситуации безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", – подытожил он.

Ранее глава МИД рассказал о рисках для нашего государства от завершения строительства этого газопровода. Проект он назвал "очень болезненной историей для треугольника США-Германия-Украина".

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