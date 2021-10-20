Кулеба рассказал, ждать ли тотального закрытия границ из-за ухудшения ситуации с COVID-19

У украинцев могут возникнуть трудности с въездом в европейские страны, если Евросоюз исключит наше государство из "зеленого" списка из-за ситуации с коронавирусом. Но о тотальном закрытие границ, вероятно, не будет идти речь.

Путешественникам посоветовали тщательно изучить условия их пересечения, планируя поездки. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 20 октября, который транслировался на Facebook-странице МИД.

По его словам, окончательные решения по ограничению или закрытию границ будут приняты в каждой конкретной стране ЕС на национальном уровне.

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"Пока мы в "зеленом" списке. Но опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели были исключены из него, демонстрирует, что не стоит ожидать полного закрытия границ", – пояснил глава МИД.

Он отметил, что министерство "держит руку на пульсе" для того, чтобы в нынешних условиях пандемии COVID-19 круг государств для путешествий оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся.

"Мы будем применять все инструменты, чтобы оставить открытыми для украинцев максимальное количество стран", – заверил Кулеба.

Напомним: журналист Рикард Джозвяк заявил, что до 24 октября ЕС может убрать Украину из списка "зеленых" стран, где фиксируют низкий уровень распространения COVID-19. В такой входят те государства, для граждан которых Евросоюз рекомендует не вводить ограничения на въезд.

В МИД отметили, что исключение из списка безопасных государств по коронавирусу не отменяет безвиза между Украиной и странами ЕС. Такое решение может привести только ко временным ограничениям на турпоездки.

Как сообщал OBOZREVATEL при этом в Тунисе ослабили COVID-ограничения для путешественников, которые путешествуют регулярными или чартерными рейсами. Для них также сняли правило о необходимости проходить семидневный карантин.