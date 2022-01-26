Кулеба рассказал, на какие уступки Украина не готова идти на переговорах: мы должны быть сильными

В рамках усилий по деэскалации угрозы конфликта с Россией Украина никому не позволит навязывать себе какие-либо уступки. Наша страна не пойдет ни на какие компромиссы, выгодные Кремлю.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN. Также он подчеркнул, что Украина не примет ситуацию, если кто-то из партнеров пойдет на уступки РФ за нашей спиной.

"Мы не будем в положении страны, которая берет трубку телефона, слышит указание большой державы и выполняет его", – подчеркнул глава МИД.

Он заявил, что Украина заплатила слишком много – в том числе 15 000 жизней наших граждан – за право самостоятельно решать свое будущее.

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Также Кулеба добавил, что не сомневается в приверженности США Украине: во-первых, потому что такова личная позиция президента Джо Байдена; во-вторых, соответствующие заявления неоднократно звучали от официальных лиц государства.

"Соединенные Штаты останутся абсолютно привержены тому, чтобы разбить Россию, если произойдет любой тип вторжения или вмешательства", – добавил он.

Также глава МИД прокомментировал эвакуацию иностранных дипломатов с Украины, назвав ее "преждевременной". Министр подчеркнул, что уважает право каждой страны, однако считает, что эта "паника" сыграла на руку президенту РФ Владимиру Путину, чтобы "дестабилизировать Украину изнутри и сделать нас слабее, не прибегая к военной силе".

Министр считает, что в противодействии Кремлю Украина должна быть сильной, поскольку только этот фактор, по его мнению, уважает Путин.

"Мы должны быть умными, мы должны быть мудрыми, но мы должны быть сильными. Если он почувствует малейшие признаки слабости, это только подтолкнет его к дальнейшей эскалации и к войне. А этого мы должны избегать", – сказал Кулеба.

Напомним: в том же интервью министр заявил, что наращиванием войск возле границ Украины президент Российской Федерации Владимир Путин "выстрелил себе в ногу", так как ситуация зашла в тупик. Он считает, что Москва мало что может извлечь из сложившейся ситуации, чтобы "сохранить лицо".

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