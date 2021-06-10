Кулеба ответил Путину на критику законопроекта Зеленского

Законопроект о коренных народах главы украинского государства Владимира Зеленского полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины. Документ не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что предложенный президентом законопроект реализует нормы международного права.

"Термин "коренные народы"устоявшийся в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права", — сказал Кулеба.

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Министр отметил, что в предложенном Зеленским законопроекте определяется, какие народы можно считать коренными: это самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства.

"В Украине это, прежде всего, крымские татары, караимы и крымчаки", — пояснил министр.

Кулеба также подчеркнул, что Конституция Украины гарантирует равенство всех граждан в государстве, независимо от этнического происхождения и обязывает государство защищать коренные народы и национальные меньшинства.

"Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности. В Украине также никогда не подавлялись права русского национального меньшинства. Защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом. Защита права человека на общение на украинском языке в Украине по определению не может представлять угрозы использования других языков ", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, Путин заявил, что законопроект Зеленского "О коренных народах Украины" якобы можно сравнить с "идеями нацистской Германии". По его убеждению, Украина "возникла как порождение советского периода".

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