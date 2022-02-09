Кулеба объяснил истинную цель словацкого депутата, который облил флаг Украину

Инцидент в словацком парламенте, когда депутат облил флаг Украины водой, не является антиукраинской акцией. Он произошел в контексте противостояния между властью и оппозицией.

Об этом на брифинге 9 февраля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что данная ситуация не повлияет на отношения между странами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о голосовании в парламенте Словакии за соглашение с США, которое позволяет американской армии использовать военные аэродромы в стране.

"Этот договор является типичным. У США есть такое соглашения со всеми странами НАТО. Но этот документ стал причиной очень серьезного политического противостояния между коалицией, которая при власти, и оппозицией. И оппозиция прибегла к любым средствам, чтобы сорвать эту ратификацию", – сказал Кулеба.

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Он пояснил, что инцидент случился в более широком контексте противостояния между властью и оппозицией – это не была целенаправленная антиукраинская акция.

В то же время министр добавил, что любое неуважительное поведение с государственной символикой Украины является категорически недопустимым.

"Мы такие вещи не забываем, хотя мы и не злопамятные. Если этот человек не извинится, мы найдем повод достойно ответить на такой поступок", – сказал Кулеба.

Он добавил, что у Украины с правительством Словакии отличные отношения и инцидент не повлияет на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат ультраправой "Народной партии "Наша Словакия" Андрей Медвецки облил флаг Украины водой во время блокирования трибуны в парламенте.

В посольстве осудили такой поступок и потребовали извинений.

В свою очередь глава МИД страны принес свои извинения и заявил, что ему стыдно за Медвецки.